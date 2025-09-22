Nucletron Electronic Aktie
WKN: 678960 / ISIN: DE0006789605
|
23.09.2025 00:00:04
EQS-AFR: Nucletron Electronic AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Nucletron Electronic AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Nucletron Electronic AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025
Ort: http://web.nucletron.ag/fileadmin/Finanzberichte/2025/NUCAG_Halbjahresfinanzbericht_2025.pdf
23.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nucletron Electronic AG
|Riesstraße 8
|80992 München
|Deutschland
|Internet:
|www.nucletron.ag
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2199982 23.09.2025 CET/CEST
