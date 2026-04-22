EQS-AFR: Nucletron Electronic AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Nucletron Electronic AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Nucletron Electronic AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



22.04.2026 / 16:05 CET/CEST

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Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

Hiermit gibt die Nucletron Electronic AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 30.04.2026Ort: http://web.nucletron.ag/fileadmin/Finanzberichte/2025/NUCAG_Jahresfinanzbericht_2025.pdf

22.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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