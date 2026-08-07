Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|
07.08.2026 07:46:14
EQS-AFR: Österreichische Post AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Österreichische Post AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Österreichische Post AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://assets.post.at/-/media/Dokumente/De/Investor-Relations/Quartalsergebnisse/2026/H1-2026/H1-2026-Oesterreichische-Post-Halbjahresfinanzbericht.pdf?rev=28ca9146-3f68-4e1e-95fd-38d1a76e58eb&_gl=1*sgmtv*_gcl_au*MjkzOTM5MjIzLjE3Nzg1ODk3NTg.*_ga*MTI2NzE5
Sprache: Englisch
Ort: https://assets.post.at/-/media/Dokumente/En/Investor-Relations/Quartalsergebnisse/2026/H1-2026/H1-2026-Austrian-Post-Half-year-Financial-Report.pdf?_gl=1*kvgur5*_gcl_au*MjkzOTM5MjIzLjE3Nzg1ODk3NTg.*_ga*MTI2NzE5OTc1Ny4xNzc4NTg5NzU5*_ga_M3WMVH224H*czE3ODYwO
07.08.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Österreichische Post AG
|Rochusplatz 1
|1030 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.post.at
|LEI Code:
|529900MVUWACNUTK8467
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2378730 07.08.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Österreichische Post AG
|
07.08.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
07.08.26
|Börse Wien in Rot: ATX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
07.08.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
07.08.26
|Freitagshandel in Wien: ATX verliert am Nachmittag (finanzen.at)
|
07.08.26
|Post-EBIT sinkt im Halbjahr um 22 Prozent auf 73,3 Mio. Euro (APA)
|
07.08.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime schwächelt am Mittag (finanzen.at)
|
07.08.26
|Schwache Performance in Wien: ATX liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
07.08.26
|ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: Hätte sich ein Österreichische Post-Investment vor 3 Jahren inzwischen gerechnet? (finanzen.at)
Analysen zu Österreichische Post AG
|07.08.26
|Österreichische Post Underweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Österreichische Post Underweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Österreichische Post
|Barclays Capital
|04.03.26
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|21.11.25
|Österreichische Post Hold
|Erste Group Bank
|07.08.26
|Österreichische Post Underweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Österreichische Post Underweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Österreichische Post
|Barclays Capital
|04.03.26
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|21.11.25
|Österreichische Post Hold
|Erste Group Bank
|29.04.21
|Österreichische Post buy
|Erste Group Bank
|05.06.20
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|29.01.20
|Österreichische Post kaufen
|Erste Group Bank
|21.06.19
|Österreichische Post buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|08.01.19
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|16.03.21
|Österreichische Post verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.21
|Österreichische Post verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.20
|Österreichische Post verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.20
|Österreichische Post Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.20
|Österreichische Post Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|21.11.25
|Österreichische Post Hold
|Erste Group Bank
|28.03.25
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|13.02.24
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|24.02.23
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Österreichische Post AG
|30,80
|-4,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.