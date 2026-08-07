Österreichische Post Aktie

Österreichische Post für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4

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07.08.2026 07:46:14

EQS-AFR: Österreichische Post AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Österreichische Post AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Österreichische Post AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

07.08.2026 / 07:46 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


07.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Österreichische Post AG
Rochusplatz 1
1030 Wien
Österreich
Internet: www.post.at
LEI Code: 529900MVUWACNUTK8467

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2378730  07.08.2026 CET/CEST

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