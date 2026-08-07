EQS-AFR: Österreichische Post AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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Österreichische Post AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



07.08.2026 / 07:46 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG



Sprache: Deutsch

Ort:



Sprache: Englisch

Ort:

Hiermit gibt die Österreichische Post AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:Sprache: DeutschOrt: https://assets.post.at/-/media/Dokumente/De/Investor-Relations/Quartalsergebnisse/2026/H1-2026/H1-2026-Oesterreichische-Post-Halbjahresfinanzbericht.pdf?rev=28ca9146-3f68-4e1e-95fd-38d1a76e58eb&_gl=1*sgmtv*_gcl_au*MjkzOTM5MjIzLjE3Nzg1ODk3NTg.*_ga*MTI2NzE5 Sprache: EnglischOrt: https://assets.post.at/-/media/Dokumente/En/Investor-Relations/Quartalsergebnisse/2026/H1-2026/H1-2026-Austrian-Post-Half-year-Financial-Report.pdf?_gl=1*kvgur5*_gcl_au*MjkzOTM5MjIzLjE3Nzg1ODk3NTg.*_ga*MTI2NzE5OTc1Ny4xNzc4NTg5NzU5*_ga_M3WMVH224H*czE3ODYwO

07.08.2026 CET/CEST

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