EQS-AFR: Österreichische Post AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Österreichische Post AG / Release of Financial Reports

Österreichische Post AG: Release of a Financial report



22.04.2026 / 15:40 CET/CEST

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Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG (ESEF)



Language: German

Address:



Language: English

Address:

Österreichische Post AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:Language: GermanAddress: https://assets.post.at/-/media/Dokumente/De/Investor-Relations/Geschaefts--und-Nachhaltigkeitsberichte/Oesterreichische-Post-Jahresfinanzbericht-ESEF-2025.xbri?rev=c6390098-617a-4bf5-b1f7-bb4bdda05b37 Language: EnglishAddress: https://assets.post.at/-/media/Dokumente/De/Investor-Relations/Geschaefts--und-Nachhaltigkeitsberichte/Oesterreichische-Post-Jahresfinanzbericht-ESEF-2025.xbri

22.04.2026 CET/CEST

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