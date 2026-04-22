Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
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22.04.2026 15:40:44
EQS-AFR: Österreichische Post AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: Österreichische Post AG
/ Release of Financial Reports
Österreichische Post AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:
Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG (ESEF)
Language: German
Address: https://assets.post.at/-/media/Dokumente/De/Investor-Relations/Geschaefts--und-Nachhaltigkeitsberichte/Oesterreichische-Post-Jahresfinanzbericht-ESEF-2025.xbri?rev=c6390098-617a-4bf5-b1f7-bb4bdda05b37
Language: English
Address: https://assets.post.at/-/media/Dokumente/De/Investor-Relations/Geschaefts--und-Nachhaltigkeitsberichte/Oesterreichische-Post-Jahresfinanzbericht-ESEF-2025.xbri
22.04.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Österreichische Post AG
|Rochusplatz 1
|1030 Vienna
|Austria
|Internet:
|www.post.at
|End of News
|EQS News Service
|
2313170 22.04.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Österreichische Post AG
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23.04.26
|Pluszeichen in Wien: ATX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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23.04.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime verliert nachmittags (finanzen.at)
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23.04.26
|Wiener Börse-Handel ATX schwächelt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
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23.04.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime mittags in Rot (finanzen.at)
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23.04.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX mittags leichter (finanzen.at)
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23.04.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
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22.04.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX fällt zum Handelsende (finanzen.at)
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22.04.26
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Analysen zu Österreichische Post AG
|16.03.26
|Österreichische Post
|Barclays Capital
|04.03.26
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|21.11.25
|Österreichische Post Hold
|Erste Group Bank
|28.03.25
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|13.09.24
|Österreichische Post
|Erste Group Bank
|16.03.26
|Österreichische Post
|Barclays Capital
|04.03.26
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|21.11.25
|Österreichische Post Hold
|Erste Group Bank
|28.03.25
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|13.09.24
|Österreichische Post
|Erste Group Bank
|29.04.21
|Österreichische Post buy
|Erste Group Bank
|05.06.20
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|29.01.20
|Österreichische Post kaufen
|Erste Group Bank
|21.06.19
|Österreichische Post buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|08.01.19
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|16.03.21
|Österreichische Post verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.21
|Österreichische Post verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.20
|Österreichische Post verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.20
|Österreichische Post Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.20
|Österreichische Post Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|21.11.25
|Österreichische Post Hold
|Erste Group Bank
|28.03.25
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|13.02.24
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|24.02.23
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
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