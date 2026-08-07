Österreichische Post Aktie

Österreichische Post für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4

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07.08.2026 07:46:14

EQS-AFR: Österreichische Post AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Österreichische Post AG / Release of Financial Reports
Österreichische Post AG: Release of a Financial report

07.08.2026 / 07:46 CET/CEST
Announcement according to Article 125 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.


07.08.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Österreichische Post AG
Rochusplatz 1
1030 Vienna
Austria
Internet: www.post.at
LEI Code: 529900MVUWACNUTK8467

 
End of News EQS News Service

2378730  07.08.2026 CET/CEST

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