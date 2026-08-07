EQS-AFR: Österreichische Post AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Österreichische Post AG / Release of Financial Reports

Österreichische Post AG: Release of a Financial report



07.08.2026 / 07:46 CET/CEST

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Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG



Language: German

Address:



Language: English

Address:

Österreichische Post AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:Language: GermanAddress: https://assets.post.at/-/media/Dokumente/De/Investor-Relations/Quartalsergebnisse/2026/H1-2026/H1-2026-Oesterreichische-Post-Halbjahresfinanzbericht.pdf?rev=28ca9146-3f68-4e1e-95fd-38d1a76e58eb&_gl=1*sgmtv*_gcl_au*MjkzOTM5MjIzLjE3Nzg1ODk3NTg.*_ga*MTI2NzE5 Language: EnglishAddress: https://assets.post.at/-/media/Dokumente/En/Investor-Relations/Quartalsergebnisse/2026/H1-2026/H1-2026-Austrian-Post-Half-year-Financial-Report.pdf?_gl=1*kvgur5*_gcl_au*MjkzOTM5MjIzLjE3Nzg1ODk3NTg.*_ga*MTI2NzE5OTc1Ny4xNzc4NTg5NzU5*_ga_M3WMVH224H*czE3ODYwO

07.08.2026 CET/CEST

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