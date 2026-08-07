Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
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07.08.2026 07:46:14
EQS-AFR: Österreichische Post AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: Österreichische Post AG
/ Release of Financial Reports
Österreichische Post AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:
Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG
Language: German
Address: https://assets.post.at/-/media/Dokumente/De/Investor-Relations/Quartalsergebnisse/2026/H1-2026/H1-2026-Oesterreichische-Post-Halbjahresfinanzbericht.pdf?rev=28ca9146-3f68-4e1e-95fd-38d1a76e58eb&_gl=1*sgmtv*_gcl_au*MjkzOTM5MjIzLjE3Nzg1ODk3NTg.*_ga*MTI2NzE5
Language: English
Address: https://assets.post.at/-/media/Dokumente/En/Investor-Relations/Quartalsergebnisse/2026/H1-2026/H1-2026-Austrian-Post-Half-year-Financial-Report.pdf?_gl=1*kvgur5*_gcl_au*MjkzOTM5MjIzLjE3Nzg1ODk3NTg.*_ga*MTI2NzE5OTc1Ny4xNzc4NTg5NzU5*_ga_M3WMVH224H*czE3ODYwO
07.08.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Österreichische Post AG
|Rochusplatz 1
|1030 Vienna
|Austria
|Internet:
|www.post.at
|LEI Code:
|529900MVUWACNUTK8467
|End of News
|EQS News Service
|
2378730 07.08.2026 CET/CEST
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