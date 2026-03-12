OHB Aktie

WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124

WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124

12.03.2026 10:37:23

EQS-AFR: OHB SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: OHB SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
OHB SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

12.03.2026 / 10:37 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die OHB SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://www.ohb.de/investor-relations/hauptversammlung

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://www.ohb.de/investor-relations/publikationen/finanzberichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.ohb.de/en/investor-relations/publications/financial-reports

12.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: OHB SE
Manfred-Fuchs-Platz 2-4
28359 Bremen
Deutschland
Internet: www.ohb.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2290406  12.03.2026 CET/CEST

