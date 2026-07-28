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OHB Aktie

OHB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124

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28.07.2026 14:50:33

EQS-AFR: OHB SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: OHB SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
OHB SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

28.07.2026 / 14:50 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die OHB SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.ohb.de/investor-relations/publikationen/finanzberichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.ohb.de/en/investor-relations/publications/financial-reports

28.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: OHB SE
Manfred-Fuchs-Platz 2-4
28359 Bremen
Deutschland
Internet: www.ohb.de
LEI Code: 391200Y9EA2FRAPKRQ70

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2372790  28.07.2026 CET/CEST

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