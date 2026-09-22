EQS-AFR: Ottobock SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Ottobock SE & Co. KGaA / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

Ottobock SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements



22.09.2026 / 16:29 CET/CEST

Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.







Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year



Language: German

Date of disclosure: May 05, 2027

Address:



Language: English

Date of disclosure: May 05, 2027

Address:



Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year



Language: German

Date of disclosure: November 04, 2027

Address:



Language: English

Date of disclosure: November 04, 2027

Address:

Ottobock SE & Co. KGaA hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:Language: GermanDate of disclosure: May 05, 2027Address: https://investors.ottobock.com/ergebnisse-berichte Language: EnglishDate of disclosure: May 05, 2027Address: https://investors.ottobock.com/en/results-reports Language: GermanDate of disclosure: November 04, 2027Address: https://investors.ottobock.com/ergebnisse-berichte Language: EnglishDate of disclosure: November 04, 2027Address: https://investors.ottobock.com/en/results-reports

22.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

View original content: EQS News