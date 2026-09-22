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22.09.2026 16:29:41

EQS-AFR: Ottobock SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Ottobock SE & Co. KGaA / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Ottobock SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

22.09.2026 / 16:29 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Ottobock SE & Co. KGaA hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year

Language: German
Date of disclosure: May 05, 2027
Address: https://investors.ottobock.com/ergebnisse-berichte

Language: English
Date of disclosure: May 05, 2027
Address: https://investors.ottobock.com/en/results-reports

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: November 04, 2027
Address: https://investors.ottobock.com/ergebnisse-berichte

Language: English
Date of disclosure: November 04, 2027
Address: https://investors.ottobock.com/en/results-reports

22.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Ottobock SE & Co. KGaA
Max-Näder-Straße 15
37115 Duderstadt
Germany
Internet: https://corporate.ottobock.com
LEI Code: 529900LR96WLQ75KCE70

 
End of News EQS News Service

2403412  22.09.2026 CET/CEST

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