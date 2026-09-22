EQS-AFR: Ottobock SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Ottobock SE & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Ottobock SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



22.09.2026 / 16:29 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.05.2027

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.05.2027

Ort:



Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.11.2027

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.11.2027

Ort:

Hiermit gibt die Ottobock SE & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 05.05.2027Ort: https://investors.ottobock.com/ergebnisse-berichte Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 05.05.2027Ort: https://investors.ottobock.com/en/results-reports Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 04.11.2027Ort: https://investors.ottobock.com/ergebnisse-berichte Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 04.11.2027Ort: https://investors.ottobock.com/en/results-reports

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