Ottobock Aktie
WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223
|
22.09.2026 16:29:41
EQS-AFR: Ottobock SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Ottobock SE & Co. KGaA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Ottobock SE & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.05.2027
Ort: https://investors.ottobock.com/ergebnisse-berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.05.2027
Ort: https://investors.ottobock.com/en/results-reports
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.11.2027
Ort: https://investors.ottobock.com/ergebnisse-berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.11.2027
Ort: https://investors.ottobock.com/en/results-reports
22.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Ottobock SE & Co. KGaA
|Max-Näder-Straße 15
|37115 Duderstadt
|Deutschland
|Internet:
|https://corporate.ottobock.com
|LEI Code:
|529900LR96WLQ75KCE70
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2403412 22.09.2026 CET/CEST
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|18.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Deutsche Bank AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Ottobock Neutral
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Aktien in diesem Artikel
|Ottobock
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