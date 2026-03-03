Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|
03.03.2026 13:41:33
EQS-AFR: Palfinger AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Palfinger AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Palfinger AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.palfinger.com/worldwide/de/ueber-uns/investoren/publikationen/finanz-publikationen.html
Sprache: Englisch
Ort: https://www.palfinger.com/worldwide/en/about-palfinger/investors/publications/finance-publications.html
03.03.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Palfinger AG
|Lamprechtshausener Bundesstraße 8
|5020 Salzburg
|Österreich
|Internet:
|www.palfinger.ag
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2284624 03.03.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palfinger AG
|
19:22
|EQS-News: PALFINGER RETURNS TO THE ATX INDEX FOLLOWING STRONG PERFORMANCE (EQS Group)
|
19:22
|EQS-News: PALFINGER STEIGT NACH STARKER PERFORMANCE WIEDER IN DEN ATX AUF (EQS Group)
|
13:41
|EQS-AFR: Palfinger AG: Release of a Financial report (EQS Group)
|
13:41
|EQS-AFR: Palfinger AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
|
12:55
|EQS-AFR: Palfinger AG: Release of a Financial report (EQS Group)
|
12:55
|EQS-AFR: Palfinger AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
|
09:30