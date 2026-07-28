Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|
28.07.2026 07:06:23
EQS-AFR: Palfinger AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Palfinger AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Palfinger AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.palfinger.com/worldwide/de/ueber-uns/investoren/publikationen/finanz-publikationen.html
Sprache: Englisch
Ort: https://www.palfinger.com/worldwide/en/about-palfinger/investors/publications/finance-publications.html
28.07.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Palfinger AG
|Lamprechtshausener Bundesstraße 8
|5020 Salzburg
|Österreich
|Internet:
|www.palfinger.ag
|LEI Code:
|529900IFAV83BX8O1O91
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2372350 28.07.2026 CET/CEST
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