WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305

03.03.2026 12:55:23

EQS-AFR: Palfinger AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Palfinger AG / Release of Financial Reports
Palfinger AG: Release of a Financial report

03.03.2026 / 12:55 CET/CEST
Announcement according to Article 124 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Palfinger AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:

Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG

Language: German
Address: https://www.palfinger.com/worldwide/de/ueber-uns/investoren/publikationen/finanz-publikationen.html

Language: English
Address: https://www.palfinger.com/worldwide/en/about-palfinger/investors/publications/finance-publications.html

03.03.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Palfinger AG
Lamprechtshausener Bundesstraße 8
5020 Salzburg
Austria
Internet: www.palfinger.ag

 
End of News EQS News Service

2284604  03.03.2026 CET/CEST

