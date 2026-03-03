Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|
03.03.2026 13:41:33
EQS-AFR: Palfinger AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: Palfinger AG
/ Release of Financial Reports
Palfinger AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:
Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG (ESEF)
Language: German
Address: https://www.palfinger.com/worldwide/de/ueber-uns/investoren/publikationen/finanz-publikationen.html
Language: English
Address: https://www.palfinger.com/worldwide/en/about-palfinger/investors/publications/finance-publications.html
03.03.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Palfinger AG
|Lamprechtshausener Bundesstraße 8
|5020 Salzburg
|Austria
|Internet:
|www.palfinger.ag
|End of News
|EQS News Service
|
2284624 03.03.2026 CET/CEST
