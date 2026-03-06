EQS-AFR: Palfinger AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Palfinger AG / Release of Financial Reports

Palfinger AG: Release of a Financial report



06.03.2026 / 13:02 CET/CEST

Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG (ESEF)



Language: German

Address:



Language: English

Address:

Palfinger AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:Language: GermanAddress: https://www.palfinger.com/worldwide/de/ueber-uns/investoren/publikationen/finanz-publikationen.html Language: EnglishAddress: https://www.palfinger.com/worldwide/en/about-palfinger/investors/publications/finance-publications.html



Remarks:

This is a correction due to a formal error in the design of the ESEF package. The corrected version replaces the version published on 03.03.2026, and no changes have been made to the content of the human-readable version (xHTML file).

06.03.2026 CET/CEST

