Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|
06.03.2026 13:02:03
EQS-AFR: Palfinger AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: Palfinger AG
/ Release of Financial Reports
Palfinger AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:
Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG (ESEF)
Language: German
Address: https://www.palfinger.com/worldwide/de/ueber-uns/investoren/publikationen/finanz-publikationen.html
Language: English
Address: https://www.palfinger.com/worldwide/en/about-palfinger/investors/publications/finance-publications.html
Remarks:
This is a correction due to a formal error in the design of the ESEF package. The corrected version replaces the version published on 03.03.2026, and no changes have been made to the content of the human-readable version (xHTML file).
06.03.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Palfinger AG
|Lamprechtshausener Bundesstraße 8
|5020 Salzburg
|Austria
|Internet:
|www.palfinger.ag
|End of News
|EQS News Service
|
2287226 06.03.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palfinger AG
|
06.03.26
|EQS-AFR: Palfinger AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
|
06.03.26
|EQS-AFR: Palfinger AG: Release of a Financial report (EQS Group)
|
05.03.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
04.03.26
|Palfinger-Aktie stabil: Umsatz und Gewinn 2025 stabil (APA)
|
04.03.26
|Palfinger trotzte US-Zollstreit - Umsatz und Gewinn 2025 stabil (APA)
|
04.03.26
|EQS-News: PALFINGER AG – THIRD-BEST FISCAL YEAR IN THE COMPANY'S HISTORY AND FOCUS ON PROFITABLE GROWTH (EQS Group)
|
04.03.26
|EQS-News: PALFINGER AG – DRITTBESTES GESCHÄFTSJAHR DER UNTERNEHMENSGESCHICHTE UND FOKUS AUF PROFITABLES WACHSTUM (EQS Group)
|
03.03.26
|EQS-News: PALFINGER STEIGT NACH STARKER PERFORMANCE WIEDER IN DEN ATX AUF (EQS Group)
Analysen zu Palfinger AG
|06.01.26
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|Palfinger buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|Palfinger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.25
|Palfinger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Palfinger buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|Palfinger buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|Palfinger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.25
|Palfinger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Palfinger buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|Palfinger buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|Palfinger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.25
|Palfinger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Palfinger buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.24
|Palfinger neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.23
|Palfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.08.23
|Palfinger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.23
|Palfinger buy
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|21.06.23
|Palfinger accumulate
|Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Palfinger AG
|34,25
|-2,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.