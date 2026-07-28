EQS-AFR: Palfinger AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Palfinger AG / Release of Financial Reports

Palfinger AG: Release of a Financial report



28.07.2026 / 07:06 CET/CEST

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Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG



Language: German

Address:



Language: English

Address:

Palfinger AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:Language: GermanAddress: https://www.palfinger.com/worldwide/de/ueber-uns/investoren/publikationen/finanz-publikationen.html Language: EnglishAddress: https://www.palfinger.com/worldwide/en/about-palfinger/investors/publications/finance-publications.html

28.07.2026 CET/CEST

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