Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|
28.07.2026 07:06:23
EQS-AFR: Palfinger AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: Palfinger AG
/ Release of Financial Reports
Palfinger AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:
Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG
Language: German
Address: https://www.palfinger.com/worldwide/de/ueber-uns/investoren/publikationen/finanz-publikationen.html
Language: English
Address: https://www.palfinger.com/worldwide/en/about-palfinger/investors/publications/finance-publications.html
28.07.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Palfinger AG
|Lamprechtshausener Bundesstraße 8
|5020 Salzburg
|Austria
|Internet:
|www.palfinger.ag
|LEI Code:
|529900IFAV83BX8O1O91
|End of News
|EQS News Service
|
2372350 28.07.2026 CET/CEST
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