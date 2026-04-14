PATRIZIA Aktie
WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3
14.04.2026 10:00:54
EQS-AFR: PATRIZIA SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Preliminary announcement financial reports: PATRIZIA SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
PATRIZIA SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year
Language: German
Date of disclosure: May 11, 2026
Address: https://ir.patrizia.ag/de/news-publikationen/quartalsergebnisse
Language: English
Date of disclosure: May 11, 2026
Address: https://ir.patrizia.ag/en/news-publications/quarterly-results
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: November 09, 2026
Address: https://ir.patrizia.ag/de/news-publikationen/quartalsergebnisse
Language: English
Date of disclosure: November 09, 2026
Address: https://ir.patrizia.ag/en/news-publications/quarterly-results
14.04.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|PATRIZIA SE
|Fuggerstraße 20
|86150 Augsburg
|Germany
|Internet:
|www.patrizia.ag
2307934 14.04.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!