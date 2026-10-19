EQS-AFR: PATRIZIA SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: PATRIZIA SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

PATRIZIA SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements



19.10.2026 / 09:31 CET/CEST

Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.







Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year



Language: German

Date of disclosure: May 12, 2027

Address:



Language: English

Date of disclosure: May 12, 2027

Address:



Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year



Language: German

Date of disclosure: November 10, 2027

Address:



Language: English

Date of disclosure: November 10, 2027

Address:

PATRIZIA SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:Language: GermanDate of disclosure: May 12, 2027Address: https://ir.patrizia.ag/de/news-publikationen/quartalsergebnisse Language: EnglishDate of disclosure: May 12, 2027Address: https://ir.patrizia.ag/en/news-publications/quarterly-results Language: GermanDate of disclosure: November 10, 2027Address: https://ir.patrizia.ag/de/news-publikationen/quartalsergebnisse Language: EnglishDate of disclosure: November 10, 2027Address: https://ir.patrizia.ag/en/news-publications/quarterly-results

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