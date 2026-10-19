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19.10.2026 09:31:31

EQS-AFR: PATRIZIA SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: PATRIZIA SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
PATRIZIA SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

19.10.2026 / 09:31 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

PATRIZIA SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year

Language: German
Date of disclosure: May 12, 2027
Address: https://ir.patrizia.ag/de/news-publikationen/quartalsergebnisse

Language: English
Date of disclosure: May 12, 2027
Address: https://ir.patrizia.ag/en/news-publications/quarterly-results

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: November 10, 2027
Address: https://ir.patrizia.ag/de/news-publikationen/quartalsergebnisse

Language: English
Date of disclosure: November 10, 2027
Address: https://ir.patrizia.ag/en/news-publications/quarterly-results

19.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: PATRIZIA SE
Fuggerstraße 20
86150 Augsburg
Germany
Internet: www.patrizia.ag
LEI Code: 5299002NZCMF1NIHZ018

 
End of News EQS News Service

2417874  19.10.2026 CET/CEST

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