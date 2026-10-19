PATRIZIA Aktie
WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3
|
19.10.2026 09:31:31
EQS-AFR: PATRIZIA SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: PATRIZIA SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
PATRIZIA SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year
Language: German
Date of disclosure: May 12, 2027
Address: https://ir.patrizia.ag/de/news-publikationen/quartalsergebnisse
Language: English
Date of disclosure: May 12, 2027
Address: https://ir.patrizia.ag/en/news-publications/quarterly-results
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: November 10, 2027
Address: https://ir.patrizia.ag/de/news-publikationen/quartalsergebnisse
Language: English
Date of disclosure: November 10, 2027
Address: https://ir.patrizia.ag/en/news-publications/quarterly-results
19.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|PATRIZIA SE
|Fuggerstraße 20
|86150 Augsburg
|Germany
|Internet:
|www.patrizia.ag
|LEI Code:
|5299002NZCMF1NIHZ018
|End of News
|EQS News Service
|
2417874 19.10.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu PATRIZIA SE
Analysen zu PATRIZIA SE
|21.09.26
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|11.08.26
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|21.09.26
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|11.08.26
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|21.09.26
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|11.08.26
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|14.05.25
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|24.03.25
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|14.11.24
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
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