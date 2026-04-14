PATRIZIA Aktie
WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3
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14.04.2026 10:18:43
EQS-AFR: PATRIZIA SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PATRIZIA SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die PATRIZIA SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort: https://ir.patrizia.ag/de/news-publikationen/geschaeftsberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort: https://ir.patrizia.ag/en/news-publications/annual-reports
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort: https://ir.patrizia.ag/de/news-publikationen/geschaeftsberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort: https://ir.patrizia.ag/en/news-publications/annual-reports
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.08.2026
Ort: https://ir.patrizia.ag/de/news-publikationen/quartalsergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.08.2026
Ort: https://ir.patrizia.ag/en/news-publications/quarterly-results
14.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PATRIZIA SE
|Fuggerstraße 20
|86150 Augsburg
|Deutschland
|Internet:
|www.patrizia.ag
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2307960 14.04.2026 CET/CEST
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