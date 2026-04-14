EQS-AFR: PATRIZIA SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PATRIZIA SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

PATRIZIA SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



14.04.2026 / 10:00 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.05.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.05.2026

Ort:



Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 09.11.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 09.11.2026

Ort:

Hiermit gibt die PATRIZIA SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 11.05.2026Ort: https://ir.patrizia.ag/de/news-publikationen/quartalsergebnisse Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 11.05.2026Ort: https://ir.patrizia.ag/en/news-publications/quarterly-results Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 09.11.2026Ort: https://ir.patrizia.ag/de/news-publikationen/quartalsergebnisse Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 09.11.2026Ort: https://ir.patrizia.ag/en/news-publications/quarterly-results

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