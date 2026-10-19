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19.10.2026 09:31:31

EQS-AFR: PATRIZIA SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PATRIZIA SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
PATRIZIA SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

19.10.2026 / 09:31 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die PATRIZIA SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2027
Ort: https://ir.patrizia.ag/de/news-publikationen/quartalsergebnisse

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2027
Ort: https://ir.patrizia.ag/en/news-publications/quarterly-results

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.11.2027
Ort: https://ir.patrizia.ag/de/news-publikationen/quartalsergebnisse

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.11.2027
Ort: https://ir.patrizia.ag/en/news-publications/quarterly-results

19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PATRIZIA SE
Fuggerstraße 20
86150 Augsburg
Deutschland
Internet: www.patrizia.ag
LEI Code: 5299002NZCMF1NIHZ018

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2417874  19.10.2026 CET/CEST

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