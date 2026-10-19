PATRIZIA Aktie
WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3
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19.10.2026 09:31:31
EQS-AFR: PATRIZIA SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PATRIZIA SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die PATRIZIA SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2027
Ort: https://ir.patrizia.ag/de/news-publikationen/quartalsergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2027
Ort: https://ir.patrizia.ag/en/news-publications/quarterly-results
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.11.2027
Ort: https://ir.patrizia.ag/de/news-publikationen/quartalsergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.11.2027
Ort: https://ir.patrizia.ag/en/news-publications/quarterly-results
19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PATRIZIA SE
|Fuggerstraße 20
|86150 Augsburg
|Deutschland
|Internet:
|www.patrizia.ag
|LEI Code:
|5299002NZCMF1NIHZ018
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2417874 19.10.2026 CET/CEST
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|11.08.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
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|Warburg Research
|21.09.26
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|11.08.26
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|21.09.26
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|11.08.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|13.08.25
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|Baader Bank
|14.05.25
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|24.03.25
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|14.11.24
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
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