Pentixapharm Aktie
WKN DE: A40AEG / ISIN: DE000A40AEG0
|
27.07.2026 22:34:23
EQS-AFR: Pentixapharm Holding AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Pentixapharm Holding AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Pentixapharm Holding AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: August 06, 2026
Address: https://www.pentixapharm.com/investors/reports
Language: English
Date of disclosure: August 06, 2026
Address: https://www.pentixapharm.com/investors/reports
27.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Pentixapharm Holding AG
|Robert-Rössle-Straße 10
|13125 Berlin
|Germany
|Internet:
|https://www.pentixapharm.com/
|LEI Code:
|3912005VBOVXNDXEQZ36
|End of News
|EQS News Service
|
2372328 27.07.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pentixapharm Holding AG Unitary
Analysen zu Pentixapharm Holding AG Unitary
Aktien in diesem Artikel
|Pentixapharm Holding AG Unitary
|1,93
|-4,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFeuerpause im Iran: ATX beendet Handel schwach -- DAX geht deutlich höher in den Feierabend -- US-Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich von seiner schwächeren Seite. Der deutsche Aktienmarkt ging fester in die neue Woche. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den Märkten in Fernost ging es am Montag bergauf.