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WKN DE: A40AEG / ISIN: DE000A40AEG0

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14.10.2026 10:26:51

EQS-AFR: Pentixapharm Holding AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Pentixapharm Holding AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Pentixapharm Holding AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

14.10.2026 / 10:26 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Pentixapharm Holding AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly financial report within the 2nd half-year (Q3)

Language: German
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://www.pentixapharm.com/investors/reports

Language: English
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://www.pentixapharm.com/investors/reports

14.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Pentixapharm Holding AG
Robert-Rössle-Straße 10
13125 Berlin
Germany
Internet: https://www.pentixapharm.com/
LEI Code: 3912005VBOVXNDXEQZ36

 
End of News EQS News Service

2415640  14.10.2026 CET/CEST

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