EQS-AFR: Pentixapharm Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Pentixapharm Holding AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Pentixapharm Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



06.03.2026 / 09:04 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:



Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

