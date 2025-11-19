Pfeiffer Vacuum Aktie
WKN: 691660 / ISIN: DE0006916604
|
19.11.2025 15:27:43
EQS-AFR: Pfeiffer Vacuum Technology AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Pfeiffer Vacuum Technology AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Pfeiffer Vacuum Technology AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://ir.pfeiffer-vacuum.com/German/finanzberichte/geschaftsberichte/default.aspx
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://ir.pfeiffer-vacuum.com/German/finanzberichte/finanzergebnisse/default.aspx
19.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Pfeiffer Vacuum Technology AG
|Berliner Str. 43
|35614 Asslar
|Deutschland
|Internet:
|www.pfeiffer-vacuum.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2232788 19.11.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!