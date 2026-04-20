Pferdewetten.de Aktie
WKN DE: A2YN77 / ISIN: DE000A2YN777
20.04.2026 08:00:03
EQS-AFR: pferdewetten.de AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Preliminary announcement financial reports: pferdewetten.de AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
pferdewetten.de AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: July 31, 2026
Address: http://www.pferdewetten.ag/investor-relations/finanzberichte/
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: July 31, 2026
Address: http://www.pferdewetten.ag/investor-relations/finanzberichte/
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: August 14, 2026
Address: http://www.pferdewetten.ag/investor-relations/finanzberichte/
20.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
2310788 20.04.2026 CET/CEST
