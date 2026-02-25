Pferdewetten.de Aktie
WKN DE: A2YN77 / ISIN: DE000A2YN777
|
25.02.2026 18:43:03
EQS-AFR: pferdewetten.de AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: pferdewetten.de AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die pferdewetten.de AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: http://www.pferdewetten.ag/investor-relations/finanzberichte/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: http://www.pferdewetten.ag/investor-relations/finanzberichte/
25.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|pferdewetten.de AG
|Kaistr. 4
|40221 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.pferdewetten.ag
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2281698 25.02.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!