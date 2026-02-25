Pferdewetten.de Aktie

25.02.2026 18:43:03

EQS-AFR: pferdewetten.de AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: pferdewetten.de AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
pferdewetten.de AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

25.02.2026 / 18:43 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die pferdewetten.de AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: http://www.pferdewetten.ag/investor-relations/finanzberichte/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: http://www.pferdewetten.ag/investor-relations/finanzberichte/

25.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: pferdewetten.de AG
Kaistr. 4
40221 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.pferdewetten.ag

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2281698  25.02.2026 CET/CEST

