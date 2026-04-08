Pfisterer Aktie
WKN DE: PFSE21 / ISIN: DE000PFSE212
|
08.04.2026 09:00:14
EQS-AFR: PFISTERER Holding SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Pfisterer Holding SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
PFISTERER Holding SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: April 15, 2026
Address: https://www.pfisterer.com/de/investoren#berichteundpr%C3%A4sentationen
Language: English
Date of disclosure: April 15, 2026
Address: https://www.pfisterer.com/en/investors#berichteundpr%C3%A4sentationen
08.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|PFISTERER Holding SE
|Rosenstr. 44
|73650 Winterbach
|Germany
|Internet:
|www.pfisterer.com
|End of News
|EQS News Service
|
2304098 08.04.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pfisterer
Analysen zu Pfisterer
Aktien in diesem Artikel
|Pfisterer
|77,05
|8,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester -- DAX überspringt 23.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei schießt hoch
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit Aufschlägen und auch der deutsche Leitindex legt deutlich zu. An den Börsen in Fernost geht es zur Wochenmitte steil nach oben.