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08.04.2026 09:00:14

EQS-AFR: PFISTERER Holding SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

EQS Preliminary announcement financial reports: Pfisterer Holding SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
PFISTERER Holding SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

08.04.2026 / 09:00 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

PFISTERER Holding SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Annual financial report of the group

Language: German
Date of disclosure: April 15, 2026
Address: https://www.pfisterer.com/de/investoren#berichteundpr%C3%A4sentationen

Language: English
Date of disclosure: April 15, 2026
Address: https://www.pfisterer.com/en/investors#berichteundpr%C3%A4sentationen

08.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: PFISTERER Holding SE
Rosenstr. 44
73650 Winterbach
Germany
Internet: www.pfisterer.com

 
End of News EQS News Service

2304098  08.04.2026 CET/CEST

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