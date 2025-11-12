Pfisterer Aktie
WKN DE: PFSE21 / ISIN: DE000PFSE212
|
12.11.2025 10:54:53
EQS-AFR: PFISTERER Holding SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Pfisterer Holding SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
PFISTERER Holding SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: November 19, 2025
Address: https://www.pfisterer.com/de/investoren
Language: English
Date of disclosure: November 19, 2025
Address: https://www.pfisterer.com/en/investors
12.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|PFISTERER Holding SE
|Rosenstr. 44
|73650 Winterbach
|Germany
|Internet:
|www.pfisterer.com
|End of News
|EQS News Service
|
2228456 12.11.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!