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WKN DE: PFSE25 / ISIN: DE000PFSE253

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11.11.2026 13:47:31

EQS-AFR: PFISTERER Holding SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Pfisterer Holding SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
PFISTERER Holding SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

11.11.2026 / 13:47 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

PFISTERER Holding SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: November 18, 2026
Address: https://www.pfisterer.com/de/investoren

Language: English
Date of disclosure: November 18, 2026
Address: https://www.pfisterer.com/en/investors

11.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: PFISTERER Holding SE
Rosenstr. 44
73650 Winterbach
Germany
Internet: www.pfisterer.com
LEI Code: 529900APPYG9TGZYS639

 
End of News EQS News Service

2432898  11.11.2026 CET/CEST

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