EQS-AFR: PFISTERER Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Pfisterer Holding SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

PFISTERER Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



08.04.2026 / 09:00 CET/CEST

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Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 15.04.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 15.04.2026

Ort:

Hiermit gibt die PFISTERER Holding SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 15.04.2026Ort: https://www.pfisterer.com/de/investoren#berichteundpr%C3%A4sentationen Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 15.04.2026Ort: https://www.pfisterer.com/en/investors#berichteundpr%C3%A4sentationen

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