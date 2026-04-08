Pfisterer Aktie
WKN DE: PFSE21 / ISIN: DE000PFSE212
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08.04.2026 09:00:14
EQS-AFR: PFISTERER Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Pfisterer Holding SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die PFISTERER Holding SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 15.04.2026
Ort: https://www.pfisterer.com/de/investoren#berichteundpr%C3%A4sentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 15.04.2026
Ort: https://www.pfisterer.com/en/investors#berichteundpr%C3%A4sentationen
08.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PFISTERER Holding SE
|Rosenstr. 44
|73650 Winterbach
|Deutschland
|Internet:
|www.pfisterer.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2304098 08.04.2026 CET/CEST
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