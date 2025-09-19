PharmaSGP Aktie
WKN DE: A2P4LJ / ISIN: DE000A2P4LJ5
|
19.09.2025 14:15:04
EQS-AFR: PharmaSGP Holding SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: PharmaSGP Holding SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
PharmaSGP Holding SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: September 25, 2025
Address: https://ir.pharmasgp.com/#Finanzberichte
Language: English
Date of disclosure: September 25, 2025
Address: https://ir.pharmasgp.com/en/#FinancialReports
19.09.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|PharmaSGP Holding SE
|Lochhamer Schlag 1
|82166 Gräfelfing
|Germany
|Internet:
|https://pharmasgp.com
|End of News
|EQS News Service
|
2199832 19.09.2025 CET/CEST
