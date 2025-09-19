PharmaSGP Aktie

WKN DE: A2P4LJ / ISIN: DE000A2P4LJ5

19.09.2025 14:15:04

EQS-AFR: PharmaSGP Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PharmaSGP Holding SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
PharmaSGP Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

19.09.2025 / 14:15 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die PharmaSGP Holding SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.09.2025
Ort: https://ir.pharmasgp.com/#Finanzberichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 25.09.2025
Ort: https://ir.pharmasgp.com/en/#FinancialReports

19.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: PharmaSGP Holding SE
Lochhamer Schlag 1
82166 Gräfelfing
Deutschland
Internet: https://pharmasgp.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2199832  19.09.2025 CET/CEST

