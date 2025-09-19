PharmaSGP Aktie
WKN DE: A2P4LJ / ISIN: DE000A2P4LJ5
|
19.09.2025 14:15:04
EQS-AFR: PharmaSGP Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PharmaSGP Holding SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die PharmaSGP Holding SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.09.2025
Ort: https://ir.pharmasgp.com/#Finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 25.09.2025
Ort: https://ir.pharmasgp.com/en/#FinancialReports
19.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PharmaSGP Holding SE
|Lochhamer Schlag 1
|82166 Gräfelfing
|Deutschland
|Internet:
|https://pharmasgp.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2199832 19.09.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!