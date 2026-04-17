Plan Optik Aktie
WKN: A0HGQS / ISIN: DE000A0HGQS8
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17.04.2026 11:44:24
EQS-AFR: PLANOPTIK AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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EQS Preliminary announcement financial reports: PLANOPTIK AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
PLANOPTIK AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: April 29, 2026
Address: https://planoptik.com/de/investoren/finanzberichte/
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: April 29, 2026
Address: https://planoptik.com/de/investoren/finanzberichte/
17.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|PLANOPTIK AG
|Ueber der Bitz 3
|56479 Elsoff
|Germany
|Internet:
|www.planoptik.com
|End of News
|EQS News Service
|
2310516 17.04.2026 CET/CEST
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