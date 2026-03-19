PNE Aktie
WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2
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19.03.2026 11:40:23
EQS-AFR: PNE AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PNE AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die PNE AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.pnegroup.com/investor-relations/veroeffentlichungen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.pnegroup.com/en/investor-relations/publications/
19.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PNE AG
|Peter-Henlein-Straße 2-4
|27472 Cuxhaven
|Deutschland
|Internet:
|https://www.pnegroup.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2294470 19.03.2026 CET/CEST
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19.03.26
|EQS-AFR: PNE AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
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