EQS-AFR: PNE AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PNE AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

PNE AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



19.03.2026 / 11:40 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

Hiermit gibt die PNE AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 26.03.2026Ort: https://www.pnegroup.com/investor-relations/veroeffentlichungen/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 26.03.2026Ort: https://www.pnegroup.com/en/investor-relations/publications/

19.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News