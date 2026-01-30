EQS-AFR: Porsche Automobil Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Porsche Automobil Holding SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Porsche Automobil Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



Hiermit gibt die Porsche Automobil Holding SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 13.05.2026Ort: https://www.porsche-se.com/investor-relations/finanzpublikationen/finanzpublikationen Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 13.05.2026Ort: https://www.porsche-se.com/en/investor-relations/financial-publications/financial-publications Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 10.11.2026Ort: https://www.porsche-se.com/investor-relations/finanzpublikationen/finanzpublikationen Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 10.11.2026Ort: https://www.porsche-se.com/en/investor-relations/financial-publications/financial-publications

