Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|
30.01.2026 11:22:13
EQS-AFR: Porsche Automobil Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Porsche Automobil Holding SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Porsche Automobil Holding SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://www.porsche-se.com/investor-relations/finanzpublikationen/finanzpublikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://www.porsche-se.com/en/investor-relations/financial-publications/financial-publications
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026
Ort: https://www.porsche-se.com/investor-relations/finanzpublikationen/finanzpublikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026
Ort: https://www.porsche-se.com/en/investor-relations/financial-publications/financial-publications
30.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Porsche Automobil Holding SE
|Porscheplatz 1
|70435 Stuttgart
|Deutschland
|Internet:
|www.porsche-se.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2262354 30.01.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
|
30.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freundlicher Handel: DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.01.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: nachmittags Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
30.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
30.01.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
30.01.26
|DAX-Handel aktuell: DAX am Mittag fester (finanzen.at)
|
30.01.26
|EQS-AFR: Porsche Automobil Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
|
30.01.26
|EQS-AFR: Porsche Automobil Holding SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.24
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.24
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|Porsche Automobil Sell
|UBS AG
|14.01.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|04.11.25
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|14.08.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Porsche Automobil Holding SE
|36,14
|-0,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.