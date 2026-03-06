ProCredit Aktie
WKN DE: 622340 / ISIN: DE0006223407
06.03.2026 09:38:33
EQS-AFR: ProCredit Holding AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Preliminary announcement financial reports: ProCredit Holding AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
ProCredit Holding AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: March 19, 2026
Address: https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/berichte-und-veroffentlichungen/finanzberichte/
Language: English
Date of disclosure: March 19, 2026
Address: https://www.procredit-holding.com/investor-relations/reports-and-publications/financial-reports/
06.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|English
|ProCredit Holding AG
|Rohmerplatz 33-37
|60486 Frankfurt am Main
|Germany
|www.procredit-holding.com
|End of News
|EQS News Service
2286906 06.03.2026 CET/CEST
