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29.10.2026 13:27:41

EQS-AFR: ProCredit Holding AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: ProCredit Holding AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
ProCredit Holding AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

29.10.2026 / 13:27 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

ProCredit Holding AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/berichte-und-veroffentlichungen/finanzberichte/

Language: English
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://www.procredit-holding.com/investor-relations/reports-and-publications/financial-reports/

29.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: ProCredit Holding AG
Rohmerplatz 33-37
60486 Frankfurt am Main
Germany
Internet: www.procredit-holding.com
LEI Code: 529900LIN8L1K9MLTR09

 
End of News EQS News Service

2424668  29.10.2026 CET/CEST

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