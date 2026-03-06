ProCredit Aktie
WKN DE: 622340 / ISIN: DE0006223407
|
06.03.2026 09:38:33
EQS-AFR: ProCredit Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ProCredit Holding AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die ProCredit Holding AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/berichte-und-veroffentlichungen/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://www.procredit-holding.com/investor-relations/reports-and-publications/financial-reports/
06.03.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ProCredit Holding AG
|Rohmerplatz 33-37
|60486 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.procredit-holding.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2286906 06.03.2026 CET/CEST
