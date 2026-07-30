ProCredit Aktie
WKN DE: 622340 / ISIN: DE0006223407
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30.07.2026 14:18:53
EQS-AFR: ProCredit Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ProCredit Holding AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die ProCredit Holding AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/berichte-und-veroffentlichungen/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.procredit-holding.com/investor-relations/reports-and-publications/financial-reports/
30.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ProCredit Holding AG
|Rohmerplatz 33-37
|60486 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.procredit-holding.com
|LEI Code:
|529900LIN8L1K9MLTR09
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2374654 30.07.2026 CET/CEST
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30.07.26
|EQS-AFR: ProCredit Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
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|EQS-AFR: ProCredit Holding AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
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