EQS-AFR: ProCredit Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ProCredit Holding AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

ProCredit Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



30.07.2026 / 14:18 CET/CEST

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Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

Hiermit gibt die ProCredit Holding AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 13.08.2026Ort: https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/berichte-und-veroffentlichungen/finanzberichte/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 13.08.2026Ort: https://www.procredit-holding.com/investor-relations/reports-and-publications/financial-reports/

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