ProCredit Aktie
WKN DE: 622340 / ISIN: DE0006223407
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29.04.2026 08:00:04
EQS-AFR: ProCredit Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ProCredit Holding AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die ProCredit Holding AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/berichte-und-veroffentlichungen/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://www.procredit-holding.com/investor-relations/reports-and-publications/financial-reports/
29.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ProCredit Holding AG
|Rohmerplatz 33-37
|60486 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.procredit-holding.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2317108 29.04.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu ProCredit Holding AG & Co.KGaA
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29.04.26
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|EQS-DD: ProCredit Holding AG: Christoph Beeck, buy (EQS Group)
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|EQS-DD: ProCredit Holding AG: Christian Dagrosa, buy (EQS Group)
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|EQS-DD: ProCredit Holding AG: Eriola Bibolli, buy (EQS Group)
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Aktien in diesem Artikel
|ProCredit Holding AG & Co.KGaA
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