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WKN DE: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770

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21.09.2026 09:39:01

EQS-AFR: ProSiebenSat.1 Media SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: ProSiebenSat.1 Media SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
ProSiebenSat.1 Media SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

21.09.2026 / 09:39 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

ProSiebenSat.1 Media SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://www.prosiebensat1.com/investor-relations/publikationen/ergebnisse

Language: English
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://www.prosiebensat1.com/en/investor-relations/publications/results

21.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: ProSiebenSat.1 Media SE
Medienallee 7
85774 Unterföhring
Germany
Internet: www.prosiebensat1.com
LEI Code: 529900NY0WWQUKOMWQ37

 
End of News EQS News Service

2402184  21.09.2026 CET/CEST

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