EQS-AFR: ProSiebenSat.1 Media SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: ProSiebenSat.1 Media SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

ProSiebenSat.1 Media SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements



21.09.2026 / 09:39 CET/CEST

Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.







Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year



Language: German

Date of disclosure: November 12, 2026

Address:



Language: English

Date of disclosure: November 12, 2026

Address:

ProSiebenSat.1 Media SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:Language: GermanDate of disclosure: November 12, 2026Address: https://www.prosiebensat1.com/investor-relations/publikationen/ergebnisse Language: EnglishDate of disclosure: November 12, 2026Address: https://www.prosiebensat1.com/en/investor-relations/publications/results

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