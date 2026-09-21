ProSiebenSat.1 Media Aktie
WKN DE: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770
|
21.09.2026 09:39:01
EQS-AFR: ProSiebenSat.1 Media SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: ProSiebenSat.1 Media SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
ProSiebenSat.1 Media SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://www.prosiebensat1.com/investor-relations/publikationen/ergebnisse
Language: English
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://www.prosiebensat1.com/en/investor-relations/publications/results
21.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|ProSiebenSat.1 Media SE
|Medienallee 7
|85774 Unterföhring
|Germany
|Internet:
|www.prosiebensat1.com
|LEI Code:
|529900NY0WWQUKOMWQ37
|End of News
|EQS News Service
|
2402184 21.09.2026 CET/CEST
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