12.01.2026 10:44:33

EQS-AFR: ProSiebenSat.1 Media SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ProSiebenSat.1 Media SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
ProSiebenSat.1 Media SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

12.01.2026 / 10:44 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die ProSiebenSat.1 Media SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.prosiebensat1.com/investor-relations/publikationen/ergebnisse

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.prosiebensat1.com/en/investor-relations/publications/results

12.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ProSiebenSat.1 Media SE
Medienallee 7
85774 Unterföhring
Deutschland
Internet: www.prosiebensat1.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2258500  12.01.2026 CET/CEST

10.12.25 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.11.25 ProSiebenSat.1 Media Equal Weight Barclays Capital
13.11.25 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.11.25 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 ProSiebenSat.1 Media Market-Perform Bernstein Research
ProSiebenSat.1 Media SE

ProSiebenSat.1 Media SE 4,95 1,64%

