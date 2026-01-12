ProSiebenSat.1 Media Aktie
12.01.2026 10:44:33
EQS-AFR: ProSiebenSat.1 Media SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ProSiebenSat.1 Media SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die ProSiebenSat.1 Media SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.prosiebensat1.com/investor-relations/publikationen/ergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.prosiebensat1.com/en/investor-relations/publications/results
