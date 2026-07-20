PSI Software Aktie
WKN DE: A0Z1JH / ISIN: DE000A0Z1JH9
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20.07.2026 14:29:14
EQS-AFR: PSI Software SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PSI Software SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die PSI Software SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort: https://www.psi.de/Bericht_Q2_2026.pdf
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort: https://www.psi.de/Report_Q2_2026.pdf
20.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PSI Software SE
|Dircksenstraße 42-44
|10178 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.psi.de
|LEI Code:
|529900OS5AIRXC3T2J37
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2368634 20.07.2026 CET/CEST
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