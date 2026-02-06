EQS-AFR: PUMA SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PUMA SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

PUMA SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



06.02.2026 / 09:15 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026

Ort:



Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026

Ort:

Hiermit gibt die PUMA SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 26.02.2026Ort: https://about.puma.com/de/investor-relations/finanzpublikationen Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 26.02.2026Ort: https://about.puma.com/en/investor-relations/financial-publications Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 26.02.2026Ort: https://about.puma.com/de/investor-relations/finanzpublikationen Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 26.02.2026Ort: https://about.puma.com/en/investor-relations/financial-publications

06.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News