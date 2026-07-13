PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
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13.07.2026 14:53:04
EQS-AFR: PUMA SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PUMA SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die PUMA SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort: https://about.puma.com/de/investor-relations/finanzpublikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort: https://about.puma.com/en/investor-relations/financial-publications
13.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PUMA SE
|PUMA WAY 1
|91074 Herzogenaurach
|Deutschland
|Internet:
|www.puma.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2364974 13.07.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu PUMA SE
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14:53
|EQS-AFR: PUMA SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
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14:53
|EQS-AFR: PUMA SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
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