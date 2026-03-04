PVA TePla Aktie
WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
|
04.03.2026 16:58:53
EQS-AFR: PVA TePla AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PVA TePla AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die PVA TePla AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://www.pvatepla.com/investor-relations/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://www.pvatepla.com/en/investor-relations/financial-reports/
04.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PVA TePla AG
|Im Westpark 10-12
|35435 Wettenberg
|Deutschland
|Internet:
|www.pvatepla.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2285838 04.03.2026 CET/CEST
Analysen zu PVA TePla AG
|19.02.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|PVA TePla AG
|27,76
|-0,86%