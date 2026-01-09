PWO Aktie
EQS-AFR: PWO AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PWO AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die PWO AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://www.pwo-group.com/de/presse-und-investoren/mediacenter/berichte-und-publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://www.pwo-group.com/en/press-and-investors/mediacenter/reports-and-publications/
