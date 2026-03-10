q.beyond Aktie
WKN: 513700 / ISIN: DE0005137004
|
10.03.2026 10:56:13
EQS-AFR: q.beyond AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: q.beyond AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die q.beyond AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.03.2026
Ort: https://www.qbeyond.de/investor-relations/ir-publikationen/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.03.2026
Ort: https://www.qbeyond.de/investor-relations/ir-publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.03.2026
Ort: https://www.qbeyond.de/en/investor-relations/ir-publications/
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.08.2026
Ort: https://www.qbeyond.de/investor-relations/ir-publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.08.2026
Ort: https://www.qbeyond.de/en/investor-relations/ir-publications/
10.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|q.beyond AG
|Richard-Byrd-Straße 4
|50829 Köln
|Deutschland
|Internet:
|www.qbeyond.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2288856 10.03.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!