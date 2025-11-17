R. Stahl Aktie
WKN DE: A1PHBB / ISIN: DE000A1PHBB5
|
17.11.2025 11:00:14
EQS-AFR: R. Stahl AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: R. Stahl AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die R. Stahl AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026
Ort: https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/investor-relations/ir-news-und-publikationen/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026
Ort: https://r-stahl.com/en/global/corporate/investor-relations/ir-news-and-publications/financial-reports/
17.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|R. Stahl AG
|Am Bahnhof 30
|74638 Waldenburg
|Deutschland
|Internet:
|www.r-stahl.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2223644 17.11.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu R. Stahl AGmehr Nachrichten
Analysen zu R. Stahl AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|R. Stahl AG
|15,00
|0,67%