R. Stahl Aktie
WKN DE: A1PHBB / ISIN: DE000A1PHBB5
17.11.2025 11:00:04
EQS-AFR: R. Stahl AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: R. Stahl AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die R. Stahl AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/investor-relations/ir-news-und-publikationen/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://r-stahl.com/en/global/corporate/investor-relations/ir-news-and-publications/financial-reports/
